Сводки с киберфронтов: в 2024 году было совершено два миллиарда атак на Россию

В 2024 году было совершено два миллиарда кибератак на Россию

Фото, видео: 5-tv.ru

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Появился опасный вирус, который получает доступ к мобильным устройствам пользователей.

Врага надо знать в лицо. Позвольте представить — SpyNote — шпионская заметка, если переводить название. Это приложение, которое заражает мобильные телефоны, планшеты и компьютеры и позволяет злоумышленникам следить за всем что происходит на инфицированном устройстве. Просматривать изображения и контакты, записывать звонки, читать смс.

По данным Центробанка сейчас до половины всех банковских хищений происходит благодаря SpyNote.

Сама шпионская программа не новая, в сети она появилась еще в 2015 году и все это время развивалась и совершенствовалась. Начиная с 2024 года специалисты кибербезопасности фиксируют настоящий вал атак с помощью этого вредоносного приложения, из чего можно сделать вывод, что SpyNote взяли на вооружение те же мошенники, которые ранее обманывали россиян надоедливыми звонками по телефону.

Причем в данном случае все действия происходят через ваш собственный телефон, через ваши аккаунты и мобильные приложения, то есть для службы безопасности банка — это вы снимаете или переводите свои деньги, или берете кредит, а не какой-то там шпионский вирус. А значит, минимальные шансы доказать мошенничество, вернуть украденные деньги вернуть и не платить по взятому кредиту. Как все исправить, а лучше предотвратить рассказывает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Первый межсетевой фильтр на базе российского софта от уральских программистов. Прибор меньше автомобильного аккумулятора, разгоняется до сверхвысоких интернет-скоростей, фильтрует трафик на все скрытые угрозы.

«Если эта информация попадает под класс атаки, то она и никуда не пропускается, обнаруживается уязвимость», — рассказал Андрей Гусев, старший преподаватель радиотехнического института Уральского федерального университета.

Вот те самые бреши в системе безопасности. На интерактивной стене точная модель одной из последних кибератак на российские серверы курьерской службы. Хакеры попытались похитить личные данные россиян, но не смогли прорвать кибероборону.

«Спецы у нас хорошие, развитые, чаще всего такие атаки отбиты», — сказал Федор Ташлыков, специалист научно-образовательного центра информационной безопасности.

В этой аудитории знают, как минимум о 50 сценариях кибератак, отбивали каждую!

«Мы современную кибербезопасность создаем и весь мир смотрит на наш опыт, который в условиях беспрецедентных хакерских атак испытывает РФ», — сказал руководитель киберкомпании Игорь Бедеров.

Сводки с киберфронтов шокируют цифрами. Почти два миллиарда атак на Россию в прошлом году, киберпреступники так и норовят устроить всеобщий хаос, но на отечественных серверах порядок! Хотя, судя по этим диаграммам, разгул киберпреступности только растет.

«Наша страна является своего рода лидером, в части количества кибератак которые были осуществлены как против российской инфраструктуры, компаний, так против и обычных граждан», — сказал Павел Мясоедов эксперт по информационным технологиям и кибербезопасности.

На Западе от хакеров чаще всего откупаются. В прошлом году известная американская сеть казино заплатила похитителям личных данных 15 миллионов долларов. Россия не ведет переговоры с киберпреступниками, хотя они не оставляют попыток.

В 2023 году было известно о четырнадцати самых опасных протогосударственных хакерских группах, атакующих Россию и страны СНГ, в 2024 году их стало в два раза больше, уже 27. Специализация кибердиверсий у каждой группы своя: от DDoS-атак и до попыток полного уничтожения данных.

«Формируются класс атакующих, мотивация которых, не получение денег, а прямое нанесение ущерба. Это диверсии против промышленных предприятий телекомпаний торговых площадок», — сказал Сергей Золотухин, консультант по кибербезопасности.

Но если они чаще всего держат удар, отдельный пользователи — проигрывают. Больше всего ущерба от так называемой IT-армии Украины. которая фактически объявила России «первую кибермировую». Добытые хакерами личные данные они используют исключительно ради наживы.

«Это обычно большой бизнес-центр, набитый под завязку этими так называемыми холодильниками, их так называют потому что они делают холодные звонки просто по номерам телефонов», — сказал Игорь Ашманов, член Совета по правам человека, президент аналитической компании.

В прошлом году более 60 процентов из них смогли дозвониться до абонентов. Согласно банковским отчетам мошенники похитили у граждан более 27 миллиардов рублей. Но эти цифры могут быть занижены.

«Мы, например, выяснили, что один из крупных банков системно не регистрировал все операции без согласия и не направлял в базу данных обращение, обманутых. Нам пришлось здесь применять и надзорные меры», — сказала Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

Сдержать мошеннический пыл должен период охлаждения: двухдневный банковский запрет на переводы более 300 тысяч рублей. Голоса мошенников теперь будут автоматически попадать в биометрическую систему слепков, по аналогии с дропперами, чьи данные теперь вносят в черный список

Активность по так называемым дроперским картам из-за их быстрой блокировки уже снизилась в сорок раз. А стоимость самих карт на черном рынке возросла: с 10-15 до 70 тысяч рублей

Открытие конца прошлого года вирус Spy note, один из самых опасных в кибернетическом мире. Он маскируется под безобидные программы и с помощью них внедряется в ваш телефон. Собирает скриншоты, тайно записывает звонки Мошенники видят все пароли, а значит получают неограниченный доступ к банковским приложениям.

«По нашим данным количество срабатываний у наших клиентов за 2024 год увеличилось в девять раз. Это самое быстрорастущее распространение вредоносных программ», — сказал Сергей Голованов, главный эксперт по кибербезопасности в Лаборатории Касперско.

Российские киберцентры сейчас как раз заняты созданием «сетевого противоядия» для опасного вируса.

«Мы пошли по пути создания виртуальных образов, которые позволят, вычислить этапы цепочки, киберубийства, как оно называется семиуровневое, по которой прошел злоумышленник», — сказал Игорь Ушаков, заведующий кафедрой, информационная безопасность и компьютерных сетей.

Разорвать связь с мошенниками пытаются и на законодательном уровне. Минцифры собирается ввести ограничение на использование там называемых симбоксов: устройств к которым можно подключать несколько SIM-карт. Использовать их можно будет только по договору с оператором связи и только на территории России. А значит те же украинские мошенники лишаться большей части своих основных инструментов