«Просто использовали»: как украинские кураторы обманом вербуют террористов

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Этим одноразовым исполнителям грозят тюремные сроки, близкие к пожизненным.

Служба внешней разведки предупреждает, что для срыва переговоров между Москвой и Вашингтоном, прорабатывается Киевом и его кураторами серия терактов против дипломатических представительств России в странах Европы.

Жертвы среди мирного населения? Когда они волновали Киев. К подобным акциям могут привлекать и добропорядочных граждан, обманом и шантажом. Что будет дальше с этими одноразовыми агентами, Киев это не интересует.

Тем, кого обрабатывают враждебные спецслужбы могут говорить разное, убеждать что это максимум хулиганство или что не поймают. Поймают. И судить будут по самым жестким статьям — диверсия, госизмена, теракт. Сроки близкие к пожизненным. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Сначала, листовки и граффити на остановках и в торговых центрах. Затем, посылки и закладки, доставка компонентов для взрывных устройств. Потом поджоги релейных шкафов, военкоматов, отделов полиции. А дальше, теракты с жертвами и массовые нападения.

Эдуарду Гладких всего 26 лет. Из колонии выйдет в 42. Две диверсии и подготовка теракта. Задержали в момент, когда шел на задание.

Поджег релейные шкафы вдоль железнодорожных путей, хотел взорвать автозаправку.

Почти полгода сидит в СИЗО. В ближайшее время отправится в тюрьму. В интервью «Известиям» пытается предстать жертвой, но получается не очень.

«Я сейчас понимаю, что отчасти меня использовали. За ящики эти я не думал, что можно квалифицировать это как диверсия», — сказал осужденный Эдуард Гладких.

Их втягивают постепенно. Потенциальных исполнителей находят в социальных сетях и предлагают легкий заработок. Ориентируются в основном на молодежь.

«Это не какие-то суперпсихологи, у них есть скрипты обыкновенные, по этим скриптам там и работают. И там, в принципе, переход количества в качество, они обрабатывают там тысяча анкет, из этой тысячи, ну, там 100 они найдут людей», — сказал Андрей Попов, подполковник запаса, ветеран группы антитеррора «Альфа».

Сотня управляемых радикалов, готовых на все. Дешевых. Одноразовых. Не требующих спецподготовки.

Егора Ермакова и Викторию Голушко задержали, когда они возвращались с места преступления.

За поджог релейного шкафа им обещали тридцать тысяч рублей.

«Мне было все равно. Меня волновали только деньги», — сказал осужденный Егор Ермаков.

Но деньги в итоге конечно же не перевели. В одном преступники искренни в недоумении — как так?

«Нас просто, можно сказать, использовали, для того, чтобы делать что-то плохое нашими руками», — сказала осужденная Виктория Голушко.

Соцсети, самодельная взрывчатка и почти бесплатные агенты, дешевые диверсии в российском тылу наносят огромный ущерб. Каждый выведенный из строя релейный шкаф, останавливает десятки железнодорожных составов и может привести к жертвам. Это один из методов гибридной войны. Выведение из строя инфраструктуры, идеологическое давление. Агентов используют в разных целях и для разных спецзадач. Накануне в Хакасии задержали бывшего полковника украинских спецслужб. Он готовил нападение на местный военкомат.

В Саратовской области предотвратили нападение на чиновника. Диверсант, прошедший подготовку в украинских спецслужбах, следил за маршрутами передвижения будущей жертвы и даже соорудил взрывное устройство. Планировал подорвать машину.

Особенно активно вербовщики работают в приграничной зоне. Илья Фомичев из Белгорода. Ему только-только исполнилось двадцать. Он в одиночку был готов напасть на дивизион ПВО.

Украинцы обещали заплатить ему 50 тысяч рублей. Но Фомичева задержали и отправили в колонию.

«С вероятностью почти сто процентов исполнителей терактов и диверсии задерживают. Любой поджог, любая диверсия. Это терроризм. Терроризм по 205-й статье, это до 20 лет тюрьмы и колонии. То есть убита вся твоя жизнь, а можно получить и пожизненное, если были жертвы», — сказал Игорь Витюк, ветеран боевых действий, полковник запаса.

Эдуард Гладких — шестнадцать лет колонии, Илья Фомичев — восемнадцать. Егор Ермаков — девятнадцать, Виктория Галушко — шестнадцать. Огромные сроки за серьезные преступления. Осознать которые завербованные агенты украинских спецслужб смогли только за решеткой. Цена дешевого теракта украинских спецслужб оказалась слишком высока для их одноразовых агентов.