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Беспилотники атаковали станцию «Кропоткинская» 17 февраля. Удар был нанесен семью дронами со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «теракт» после атаки украинских дронов на город Кропоткин Краснодарского края. В ночь с 16 на 17 февраля семь украинских беспилотников ударили там по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», которая обеспечивала работу Каспийского трубопроводного консорциума.

КТК — один из самых крупных энергопроектов на постсоветском пространстве, которые вот уже 20 с лишним лет доставляет нефть из Казахстана до терминала на Черном море. Оттуда танкерами ее развозят по всему миру.

Дроны были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами и то, что обошлось без жертв — это чудо, ведь в ту ночь Украина выпустила целый рой беспилотников, большинство из которых сбили на подлете. На самой станции ПВО — нет, поскольку удар туда был немыслимым.

Объект хоть и на российской территории, в числе акционеров КТК — многие западные компании, в том числе американская Chevron. Она обеспечивает почти половину транзита по КТК. Станция надолго выведена из строя, а ведь она самая крупная и самая мощная на всей трубе. Из-за этого значительно снизились возможности по прокачке углеводородов, примерно на треть. Это удар и по Казахстану, для которого КТК основной экспортный маршрут. Причем неизвестно, как долго станцию будут ремонтировать, там стояло оборудование фирмы Siemens, которая ушла из России.

Может, конечно, это совпадение, что атака на объект с российско-американскими интересами произошла накануне встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде. А может и не совпадение.

«Ведь атаки подобного рода невозможны без космической разведки, а высокоточные данные космической разведки по объектам поражения, в отношении объектов поражения Украина получает только от своих западных союзников. Конечно, если чисто формально посмотреть, это похоже на какие-то скоординированные действия. Но мне не хочется в это верить. Я думаю, что это случайно. Просто европейцы идут своим путем и не обращают внимания на то, что происходит. Но формально, если посмотреть на то, что происходит, это похоже на какую-то координацию», — отметил президент РФ Владимир Путин.