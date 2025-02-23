«Мы едины»: как бойцы СВО достойно продолжают ратные традиции ветеранов ВОВ

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23 февраля — особый день для нашей страны, когда мы чествуем всех, кто в разные годы встал на защиту Отчизны.

Одному из подразделений, что выбивает врага с нашей земли, 155-й бригаде Морской пехоты присвоено почетное наименование «Курская». Как отмечается в указе президента: «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».

Наименование «Курская», по месту проведения успешных боевых операций, — это, конечно, прямая параллель с событиями Великой Отечественной войны, когда десятки частей и соединений получали подобные почетные наименования. Но с начала СВО это первый случай. Хочется верить и не последний, поскольку важно хранить память о победах и цене этих побед. Особенно когда все закончится, и солдаты разъедутся по домам. И «Курская» 155-я бригада отправится за тысячи километров в Приморье, где она дислоцирована.

Такова наша страна — огромная, населенная разными народами, объединенными одной судьбой.

23 февраля — особый день для нашей страны, когда мы чествуем всех, кто в разные годы встал на защиту Отчизны. В своем праздничном обращении президент подчеркнул связь поколений:

«Нынешний год — 80-летие Великой победы, объявлен в России Годом Защитника Отечества во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков. Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу».

За время СВО почти 400 военнослужащих были удостоены высшей награды — звания Герой России. Многие посмертно.

Когда читаешь биографии кавалеров Золотой звезды, перед глазами вся география необъятной Родины — Москва, Петербург, Татарстан, Дагестан, Якутия, Тыва, Самарская область, Чечня, Калининградская область, Адыгея, ДНР, ЛНР… Много добровольцев с постсоветского пространства.

Каждого, кто сейчас рискует своей жизнью, можно с полной уверенностью назвать героем. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат продолжит тему.

20 февраля. Это последние секунды жизни военной техники ВСУ в Свердловке. Наши бойцы зажали солдат противника в клещи. Гвардейцы десантники в честь освобождения села закрепили свой флаг на мемориале воинской славы.

«На данный момент вышли на государственную границу и продолжаем удерживать населенный пункт», — сказал командир подразделения с позывным «Мастер».

Донбасс. Еще над одним поселком ДНР развивается российский триколор. Командир штурмовиков с позывным «Абхаз» рассказывает, как его бойцы брали дом за домом в крупном селе Дачное, к западу от Курахова.

«Очень много было пленных. Точное количество я не буду говорить, но сдавались, будем говорить, хорошо, потому что понимали уже, что они находятся в полном окружении», — заявил командир штурмовой роты с позывным «Абхаз».

Он с первого дня на фронте. Военный — один из тысячи бойцов интернационального братства, которое воюет в зоне специальной военной операции. Говорит, когда речь заходит о защите правды и справедливости, национальность не имеет значение, здесь все — одна большая семья.

Абхазы героически защищали Родину и в Брестской крепости, и на Кавказе, на подступах к Москве, и у стен Ленинграда, Сталинграда, под Севастополем, Новороссийском и Одессой, освобождали страны Европы. Двадцать семь воинов из Абхазии стали Героями Советского Союза.

«Мы едины, наша страна, наша боль, наша радость, она всегда будет одна», — сказал Ахра Авидзба, командир интернациональной бригады «Пятнашка», герой Донецкой Народной Республики.

Только из этого небольшого Абхазского села во время Великой Отечественной на фронт ушли 456 человек, 197 из них в родные дома так и не вернулись.

Памятник неизвестному солдату в селе Члоу местные жители облагораживают своими силами, но время берет свое. Когда-то у ног каменного бойца горел вечный огонь, сейчас по могучему силуэту побежали трещины. Этот мемориал возвели в 1982 году. С тех пор масштабная реконструкция не проводилась. Не было денег и возможности. В этом году памятник героям планируют восстановить.

«Это надо уважать почаще, надо сюда идти. Дети, которые учатся в школе у нас, каждый раз в неделю сюда приходят», — заявилВалеко Левович, глава совета старейшин села Члоу.

Средства в размере одного миллиона рублей выделит Россия. Глава местной администрации первый во всей республики подал заявку на грант. Конечно же, ее одобрили.

«Есть поручение президента РФ по реконструкции и восстановлению памятников по всей нашей республике. Мы подали заявку. Кстати, наша заявка первая. Помню времена, когда 9 мая здесь проводилось на высшем уровне, здесь все село собиралось, помню наших ветеранов, я многих застал», — сказал глава администрации села Члоу, республики Абхазия, Аслан Сангулия.

По словам командира интернациональной бригады «Пятнашка», солдаты из братских республик — сегодняшние защитники большой и общей родины так же, как и их предки, бок о бок сражаются в окопах.

Он еще тяжело передвигается и хромает, но на встречу к землякам по оружию идет уверенно. Так же уверенно в одиночку он отражал атаки украинских националистов в течение трех недель. Закарья Алиев из Дагестана доказал личным примером, что и один в поле — воин.

«У меня задача, мне приказ дали захватить эту территорию и никому не отдавать», — вспомнил Закарья Алиев, военнослужащий ВС РФ.

В тяжелейших условиях: без еды, без связи, потеряв соратников, он в одиночку держал плацдарм, захватывал окопы и брал пленных. В него кидали гранаты, стреляли из танка, его ничто не сломило. Он выжил и вернулся к своим, через минное поле. За голову героя украинские боевики объявили награду пятьдесят миллионов рублей.

«Вот остался там, с ними воевал», — сказал Закарья.

«Я в то время я уже точно знал, что не буду сдаваться», — сказал Андрей Григорьев, боец с позывным «Тута», штурмовик 39-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

Бой, который стал легендой, восемь минут схватки, которые весь мир смотрел с замиранием сердца. Настоящее противостояние, где боец из Якутии Андрей Григорьев доказал, что даже в самых сложных ситуациях можно и нужно оставаться человеком.

«Мое подразделение штурмовало опорный пункт противника. Девять человек тогда на тот момент было», — заявил командир батальона гвардии, майор Сергей Бачериков.

«Чем стоит гордиться? Тем, что мы не потеряли ни одного бойца», — сказала Илона Пшеничная, старший сержант.

«Это вот буквально в течение суток как произошло. То есть две РСЗО мы уничтожили в течение этих суток», — сказал майор Павел Кушнерев.

«Они наверно сначала ошалели, что малая группа так спокойно заходит к ним», — заявил Илья Стручков, гвардии старший лейтенант.

Их истории — это не просто строчки из военных сводок, это живые свидетельства того, как обычные люди становятся героями.

30 декабря 2023 года в результате обстрела Белгорода украинскими ракетами погибли невинные люди, среди которых были дети. Но возмездие боевиков Зеленского настигло.

«Было прямое попадание в ангар. Детонация», — вспоминает майор Павел Кушнерев.

На кителе Павла — орден Мужества, медали Суворова, Жукова и «За боевые отличия». Это его подразделение за считанные дни нашло и уничтожило вражеские установки, вместе с украинскими карателями.

Захватить и удержать, три дня героической обороны. На груди Сергея Бачерикова звезда героя России. Ее тогда еще командир подразделения, а теперь батальона, получил за подвиг, который можно сравнить с героизмом солдат в годы ВОВ.

«При наступлении нарвались на противника, и там оказался не опорный противник взвода, а роты. Более пятидесяти человек. Когда израсходовали все боеприпасы, я принял решение отступать назад, и в тот момент на углу зеленки нас взяли в тиски. После этого я принял решение и вызвал огонь на себя», — вспоминает командир батальона гвардии, майор Сергей Бачериков.

Командир не только удержал плацдарм, но и сохранил бойцов. Сейчас личный состав, которым командует Сергей, осуществляет территориальную оборону Курской и Брянской областей.

«У нас группировка создавалась после захода противника на русскую землю», — заявил командир батальона гвардии, майор Сергей Бачериков.

«Но вдруг Курская дуга привлекла к себе врага, но реванш не состоялся. Пришлось немцам драпу дать. Наступила наша эра оккупантов в шею гнать», — сказал Павел Андреев ветеран ВОВ.

Павлу Андрееву 102 года, Ветеран говорит, мы выстояли, потому что наша страна объединила всех ради того, чтобы сдержать фашистское войско и не допустить их продвижения вглубь. Как это сейчас делают правнуки, тех, кто не дал врагу воцариться нацизму.