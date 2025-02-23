Путин поручил обеспечить допвыплаты утратившим имущество жителям Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Бабушкин; 5-tv.ru

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Решение должно коснуться 112 620 человек.

Несмотря на обилие громких заявлений из Вашингтона по урегулированию ситуация на Украине, мы до сих пор не услышали четкого плана, что, собственно, предлагают американцы. Прекращение боевых действий — это понятно. Но на каких условиях?

Аналитические статьи пестрят предложениями по «заморозке», но ведь еще не все территории Донбасса и Новороссии, включенные в Конституцию, и освобождены. И в Курской области до сих пор есть позиции, которые удерживаются киевскими формированиями.

До сих пор под контролем врага райцентр Суджа с окрестностями. В зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области, у 112 тысяч 620 человек все имущество утрачено. Кто-то получил жилищные сертификаты и приобрел, либо строит себе новый дом, но остальные вынуждены жить у родственников, в пунктах временного размещения, либо арендовать жилплощадь. Семьям с детьми государство компенсирует аренду.

А на этой неделе президент принял решение о дополнительных выплатах пострадавшим от украинской агрессии курянам. Минфин предлагал ограничиться минимальным размером оплаты труда, это чуть более 20 тысяч рублей, но глава государства посчитал, что справедливо будет выплачивать среднюю зарплату по области. Это 65 тысяч рублей в месяц. Причем каждому — и работающим, и неработающим, и детям, и пенсионерам.

«Правильно я понимаю, что эти 65 тысяч будут учитывать те выплаты, которые люди сегодня уже получают? Так трактовать ваше поручение?», — поинтересовался министр финансов РФ у президента Владимира Путина.

«Нет, нет. Мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек что-то уже получает, зарабатывает. Всем, хочу подчеркнуть, всем жителям Курской области, которые оказались в таком положении, это 112 с лишним тысяч человек, да? Александр Евсеевич, 112, да?», — спросил президент РФ Владимир Путин.

«112 620 человек на данный момент», — ответил Силуанов.

«Давайте всем 112 620 людям будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают», — заявил Владимир Путин.

Правительство уже выделило 45 миллиардов рублей на эти выплаты, а президент поручил разработать план восстановления территорий пострадавших от боевых действий.