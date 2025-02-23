В Европе оцепенение, на Украине истерика: как прошла встреча делегаций США и России в Эр-Рияде

Фото, видео: Артем Попов/ТАСС; 5-tv.ru

Москва и Вашингтон относлись к переговорам максимально серьезно.

Уже через три дня, так же во вторник и там же в Эр-Рияде, состоится второй раунд переговоров между Россией и США. И если на первой встрече по большому счету успели познакомиться и наметить дальнейшие контакты, то на второй встрече, очевидно, будут представлены конкретные предложения по конкретным вопросам, где украинский кризис будет лишь одной из тем.

Только когда видишь, как две делегации спокойно и уважительно разговаривают друг с другом, понимаешь, в какую пропасть скатились российско-американские отношения. Так в годы холодной войны не было. Сейчас воспринимается как сенсация то, что они просто разговаривают, то есть делают то, чем и должны заниматься дипломаты. Но какую бурю на Западе вызвала эта встреча.

Ядерное оружие, Арктика, Космос — вот три направления, по которым США и Россия могут наладить сотрудничество в ближайшее время. Все темы тесно взаимосвязаны и все так или иначе касаются глобальной безопасности. Ровно через год истекает срок действия договора СНВ-III, который регламентирует, сколько боеголовок стоит на боевом дежурстве у России и США. И это последний документ, который устанавливает какие-то обязательства Москвы и Вашингтона друг перед другом. Если его не продлить, гонка вооружений может выйти на такой уровень, о котором лучше даже не загадывать.

Кратчайший путь для баллистических ракет — через Северный полюс, потому такой интерес Трампа к Канаде и Гренландии. Ему придется либо все-таки реализовать свои угрозы и присоединить эти северные территории к США, либо договориться с Москвой. Что проще? Наконец, космос — потенциально ничем не регламентированное поле боя.

Владимир Путин на этой неделе рекомендовал российским компаниям сотрудничать с Илоном Маском, для которого покорение «красной планеты» — идея фикс. В 70-е символом потепления отношений между Москвой и Вашингтоном стала совместная миссия «Союз-Аполлон». Почему бы не повторить успешный опыт на новом витке технологий. Космос большой, там хватит места всем, и не надо никакого противостояния.

Смена команды в Белом доме тот самый шанс перезагрузить отношения двух сверхдержав. Главное достижение первых переговоров — понимание, что шанс этот есть и им хотят воспользоваться обе стороны.

«Мы, на мой взгляд, сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес. Как мне сказали наши участники, с американской стороны это были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом», — сказал Владимир Путин.

Москва и Вашингтон относятся к переговорам максимально серьезно. Нашу делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, рядом Юрий Ушаков, не менее опытный дипломат — десять лет был послом в США, последние десять лет — советник Владимира Путина по внешней политике. В команде также Кирилл Дмитриев — глава крупнейшего инвестиционного фонда России РФПИ, который точно знает, как вести переговоры к общей выгоде.

С той стороны, зеркально, глава американской дипломатии госсекретарь Марко Рубио, рядом советник президента по национальной безопасности Майк Уолц, а также в команде крупный инвестор и близкий друг Трампа Стив Уиткоф.

Саудовская Аравия предоставила для встреч дворец династии Саудов — знак величайшего уважения и гостеприимства. При виде этих кадров наверняка где-то тихо плакали политики Финляндии, Австрии и Швейцарии, ведь даже в худшие годы холодной войны эти европейские страны оставались нейтральными площадками в противостоянии сверхдержав.

Но все, поезд ушел. Европлощадки скомпрометированы. Они или в НАТО, или с НАТО, а значит не могут более считаться нейтральными.

А Саудовская Аравия словом и делом доказала, что может. Вот так и выглядит многополярный мир. О чем договорились — в сюжете корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Западный мир, грозивший России поражением на поле боя, вздрогнул в первый раз, когда президент Путин и Трамп поговорили по телефону. Спустя всего неделю второй информационный инфаркт: группы переговорщиков встретились в Эр-Рияде. 1096 дней Москва и Вашингтон не разговаривали. Для ядерных держав — нонсенс. Эта ошибка на совести прежней администрации Белого дома. Об этом в Москве говорили давно. Но ветер пустыни в конце зимы всегда приносит потепление.

«Мы сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес. Это и Ближний Восток в широком смысле этого слова. Конечно, первостепенное значение мы уделяем ситуации, связанной с украинским направлением», — сказал Владимир Путин.

В Европе оцепенение, на Украине истерика. Ни Брюссель, ни Киев за стол переговоров в королевском дворце Дирия не пригласили. А зачем?

«Кто-то хочет быть посредником между Россией и Соединенными Штатами? Наверное, это избыточные требования. Без повышения уровня доверия между Россией и Соединенными Штатами решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, невозможно», — сказал Владимир Путин.

Никто не говорит о сближении позиций: сам факт четырехчасового разговора — прогресс. Это только начало. Нужно договориться о том, как в принципе договариваться. Запад за последние годы вообще забыл, что это такое — разговор на равных. Теперь, похоже, все меняется.

Детали — лучший индикатор: открытые позы, идентичные галстуки у помощника президента Ушакова и у спецпосланника Трампа Уиткофа. Первое, о чем договорились — дипломаты смогут нормально работать, чего не было со времен Обамы. При нем арестовали российскую собственность в Америке. А за считанные дни до ухода из Белого дома он еще и выслал 35 наших дипломатов. Второе — пообещали слушать друг друга. Москва годами призывала Запад как раз к этому.

«Марко Рубио в начале нашей беседы особо подчеркнул принципиальную важность в международных отношениях для каждой страны руководствоваться своими национальными интересами. Но когда они не совпадают, очень важно регулировать эти несовпадения, не пускать их на самотек и тем более не провоцировать конфронтацию военного и всякого иного рода», — сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.

А ведь НАТО занимался провокациями на протяжении десятков лет, строя планы на Украину, подмяв Прибалтику и Скандинавию.

Третий пункт — развитие отношений со Штатами в экономике.

«Ряд нефтяных компаний США хотят вернуться в Россию, поэтому надо налаживать диалог по направлению не только политическим, но также и инвестиционно-экономическим», — заявил главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

И американцам, это понравилось.

«Мы ожидаем, что продолжим наращивать этот темп, чтобы не только закончить конфликт, но и разблокировать отношения, которые могут в будущем стать очень продуктивными и стабилизирующими», — сказал Майкл Уолтц, советник по национальной безопасности президента США.

ЕС в бешенстве: а где во всем этом разговоре Киев? Если еще недавно Белый дом прямо говорил: «Никаких переговоров по Украине без Украины», теперь риторика сменилась — говорить Штаты будут с Россией.

«Мы должны иметь возможность разговаривать с нацией, которая имеет самый большой запас тактического ядерного оружия в мире и второй по величине, если не самый большой, запас стратегического ядерного оружия в мире. В конце концов, нравится нам это или нет, но Россия — это держава, глобальная держава», — сказал Марко Рубио, госсекретарь США.

Далеко ходить не надо, от Эр Рияда до Абу-Даби — 900 километров. Там, параллельно с переговорами, одна из крупнейших оружейных выставок в мире. В российском павильоне не протолкнуться.

У нашего оружия есть неоспоримое конкурентное преимущество — оно было испытано в бою, поэтому у российских стендов всегда публика.

При таких раскладах совершенно понятно, почему президент США ставит крест на поддержке Зеленского.

«Пользующийся скромным успехом комик уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы вступить в войну, которую невозможно было выиграть, которая не должна была начаться», — сказал Дональд Трамп, президент США.

«В западной прессе Зеленский за сутки эволюционировал из супергероя в ультразлодея. Ему открыто советуют искать убежище где-нибудь во Франции», — сообщает New York Post.

По сообщениям американских журналистов, Штаты блокируют формулировку «Россия-агрессор» в официальных документах G7. Но в Старом свете настолько привыкли к шаблону «Россия-плохая», что у главы европейской дипломатии Каллас ступор. Старую методичку отработала, а новую не принесли. Заикается от страха, что Россия вернется на мировую политическую арену. По неопытности не понимает — Россия никуда и не уходила.

«Они хотят снова оказаться на международной арене, как будто ничего не было раньше. Так что я имею в виду, давайте поймем, какой сигнал мы посылаем», — сказала Кайя Каллас, глава Евродипломатии.

А сигнал понятен: Белый дом называет вещи своими именами. Европа не хочет завершения украинского конфликта. Трамп для Брюсселя как кость в горле.

«Все европейские лидеры, все без исключения, фактически напрямую вмешивались в избирательный процесс в США, дело дошло до прямых оскорблений одного из кандидатов. Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Соединенных Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом», — сказал Владимир Путин.

И теперь мир замер в ожидании личной встречи лидеров России и США.

«Недостаточно встретиться, просто чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем, чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения. А это, конечно, непростая задача», — сказал Владимир Путин.

Никакой спешки. Слишком многое на кону. По факту — речь идет о том, каким будет миропорядок на ближайшие десятилетия.