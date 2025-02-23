«Перестают утешать»: Джей Ло раскритиковала непостоянных мужчин после развода с Аффлеком

Фото: www.globallookpress.com/ Anna Pocaro

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Знаменитость порекомендовала женщинам любить себя.

Американская певица Дженнифер Лопес на концерте в Абу-Даби со слезами на глазах призналась, что в жизни ей довелось столкнуться с непостоянными мужчинами. Не так давно поп-звезда развелась с голливудским актером Беном Аффлеком и теперь, по ее словам, наконец-то «чувствует себя собой».

«Мужчины дают тебе свою любовь, цветы, конфеты, бриллианты, все свое время. И все так радужно и солнечно. Но потом что-то происходит. Я не знаю, что это. Но они перестают тебя утешать и поддерживать», — заявила знаменитость, ссылаясь на личный опыт.

По мнению Дженнифер, некоторые представители сильного пола могут начать обманывать и проявлять жадность, превращаясь в совершенного других людей, чем те, кем они представлялись при знакомстве.

«Я натыкалась на парочку таких. В такие моменты ты должна учиться любить себя. Ты должна знать, когда пора уйти», — посоветовала поклонникам исполнительница.

Первый роман Лопес и Аффлека пришелся на начало 2000-х, когда знаменитости познакомились. Они собирались пожениться, однако отменили помолвку и два десятилетия встречались с другими людьми.

Пара возобновила отношения в 2021 году. Влюбленные оформили официальный брак в Лас-Вегасе летом следующего года. Идиллия между супругами была недолгой. В результате они в очередной раз расстались. На фоне недавних калифорнийских пожаров появилась неподтвержденная информация о воссоединении пары. Сообщалось, что Джей Ло и Аффлек сблизились после стихии, которая лишила многих знаменитостей вилл и имущества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джей Ло снимет реалити о своей жизни после развода.