«Капитулируют перед Россией»: в ООН высказались о резолюции Штатов по Украине

WSJ: в ООН сочли действия США по резолюции по Украине капитуляцией перед Россией

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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22 февраля Вашингтон представил обновленный проект, в котором впервые с 2022 года отсутствуют формулировки о «российском вторжении» на территорию Незалежной.

США предложили более нейтральный проект резолюции Генассамблеи (ГС) ООН по Украине, после чего европейские дипломаты заговорили о капитуляции Вашингтона перед Россией. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal со ссылкой на источник из числа дипломатов организации.

Прежде госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что США представят «историческую» резолюцию по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. До этого США отказались принимать участие в составлении проекта антироссийской резолюции ГС ООН, предложив свою — «Путь к миру». В ней Вашингтон избегает формулировок о якобы вторжении РФ на Украину, называет конфликт «российско-украинским» и скорбит по погибшим.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Штаты намерены добиться блокировки осуждающей Москву украинской резолюции. В этом документе содержится требование «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики». Информаторы заявляют, что администрация президента США Дональда Трампа призвала членов организации вместо этого поддержать свой проект резолюции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США сообщили об ужесточении соглашения с Украиной по ископаемым.