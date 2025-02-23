Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент отметил, что этот праздник — один из самых почитаемых в стране.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества.

«Уважаемые товарищи, друзья! Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества — наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил России. Всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошел через трудные испытания. Особые слова поздравления — нашим солдатам и офицерам, участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы — главные герои Дня защитника Отечества», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что 2025 год объявлен в России Годом Защитника Отечества в честь 80-летия Победы. Путин напомнил, что сегодняшний праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием — страна гордится своими героями.

Он отдельно поблагодарил участников СВО — за силу духа и решимость побеждать.

«Сегодня в условиях стремительных изменений в мире наш стратегический курс на укрепление и развитие вооруженных сил остается неизменным. Будем и дальше повышать боевые возможности армии и флота, и их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России, гарантию ее суверенного, настоящего и будущего ее поступательного развития», — сказал президент.

В завершение президент пожелал военным успехов в службе и передал теплые слова родным и близким российских бойцов.