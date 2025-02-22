Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Украинские боевики ежедневно используют БПЛА для ударов по регионам РФ.

Вечером с 20:00 до 20:45 по московскому времени, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над территорией Республики Крым. Об этом стало известно от Министерства обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на ежедневной основе запускают боевые дроны в сторону Крыма. Силы ПВО РФ оперативно пресекают вражеские атаки над акваторией моря и над территориями.

Регионы России регулярно подвергаются атакам с вражеской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Вооруженные силы Украины применяют не только беспилотники при нападении, но и обстреливают регионы, находящиеся у границы страны, ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО уничтожили дроны ВСУ над двумя регионами России.