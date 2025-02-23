Едва не ослепла: блогер получила жуткие ожоги глаз в день рождения

Блогер Фам: воздушные шары взорвались от свечи на торте и травмировали лицо

Фото: Facebook*/giang.pham

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Сейчас девушка проходит реабилитацию.

В ходе праздника в ресторане 32-летняя блогер из Вьетнама Зянг Фам фотографировалась с шариками, один из которых столкнулся со свечами на торте в честь дня рождения. В результате произошел взрыв, огонь поднялся вверх и буквально поглотил лицо, рассказала пострадавшая в соцсетях.

Девушка вспоминает, как ощупала раны и поспешила в уборную, чтобы охладить кожу. Однако травмы были такими серьезными, что друзьям пришлось вызвать скорую помощь.

Медицинские работники выявили у Зянг ожоги второй степени на лице и первой — на руке. Сама блогер решила, что все могло быть и хуже, поскольку ее глаза почти не получили травм — при том, что веки все равно ранило.

Врачи полагают, что ткани восстановятся в течение шести месяцев. Жертва огня в настоящий момент на реабилитации.

Фото: Facebook*/giang.pham

В соцсети с подписчиками она обсудила свои переживания, отметив, что события могли закончиться негативнее, если в шарах был бы гидрогаз, который в состоянии спровоцировать сильный пожар.

Ранее 5-tv.ru писал, что два ребенка получили ожоги из-за неосторожного запуска петард на Камчатке.

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