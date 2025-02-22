Юра Борисов получит в подарок липосакцию за номинацию на «Оскар»

Юра Борисов и другие номинанты на «Оскар» получат подарочный пакет на $2 миллиона

Фото: www.globallookpress.com/x99

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В набор входят, в том числе, поездка на Мальдивы и пластическая операция.

Стало известно, что войдет в «подарочный пакет» на два миллиона долларов, который получат все номинанты на премию «Оскар» в 2025 году. Список раскрыла редактор The Sun Николь Ченовет.

Среди счастливчиков — российский актер Юра Борисов, сыгравший в фильме «Анора», а также Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Себастьян Стэн и Майки Мэдисон. И даже отличившаяся серией скандалов трансгендерная* актриса Карла София Гаскон (фильм «Эмилия Перес»), оскорбительно высказывавшаяся о коллегах в соцсетях, не будет лишена щедрых даров от организаторов, подчеркивает автор.

В пакет вошли поездка на Мальдивы за 16 тысяч долларов (Почти полтора миллиона рублей. — Прим. ред.), пластическая операция за 20 тысяч долларов в клинике, специализирующейся, в частности, на липосакции рук и ног, кроме того, еще миллион долларов из бюджета премии (за каждого номинанта) будет направлен на ликвидацию последствий пожаров в штате Калифорния, США. Кандидатам будет предоставлено членство в организации Bright Harbor, которая предлагает пострадавшим семьям персональную поддержку в восстановлении после стихийных бедствий.

«Звезды смогут насладиться поездками по всему миру, уникальными косметическими процедурами и предметами роскоши, подобранными компанией по маркетингу знаменитостей в честь самого важного вечера в Голливуде», — пишет Николь Ченовет.

Номинанты смогут провести четыре ночи на мальдивских курортах, состоящих только из вилл, — в арт-отеле JOALI и на острове оздоровления JOALI BEING. Звезды также отправятся на курорт на Шри-Ланке, а затем в Испанию, где остановятся в роскошном отеле.

Также будет организован 3D-ретрит, который представляет собой виртуальный сеанс, позволяющий обрести внутренний покой и выстроить «более радостную жизнь». Помимо поездок артисты смогут воспользоваться множеством уходовых средств премиальных брендов и процедур, которые позволят им выглядеть безупречно перед камерой.

Актерам будет предоставлено членство стоимостью в организации Function Health с доступом к сотне лабораторных анализов, позволяющих получить исчерпывающие данные о здоровье организма — от сердца до гормонов, щитовидной железы, уровня стресса, иммунитета, питательных веществ, токсинов и так далее. Сложить всю подаренную косметику и продукты номинанты смогут в 300-долларовую сумку Nomatic, которую производитель позиционирует как «самую функциональную из когда-либо существовавших», а также другие сумки и чемоданы.

В огромный подарочный пакет включены ювелирные украшения и сувениры по мотивам фильмов, чай, одежда для собак и декоративные подушки, электроинструменты, книги и прочие приятные дорогостоящие мелочи.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кто дал Юре Борисову звание «русского Райана Гослинга».

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России