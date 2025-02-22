Ученые определили, чем чаще всего болели викинги

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Выяснилось, что древние скандинавы не имели доступа к обезболивающим.

Шведские ученые из Гетеборгского университета раскрыли новые подробности о здоровье скандинавов времен викингов. Используя передовые технологии, исследователи выявили, что люди той эпохи сталкивались с целым рядом заболеваний, включая хронические инфекции носовых пазух и ушей, остеоартрит, а также серьезные проблемы с зубами и челюстями. Результаты исследования опубликованы в научном журнале BDJ Open.

Для анализа ученые применили компьютерную томографию и изучили 15 черепов, принадлежавших взрослым в возрасте от 20 до 60 лет, которые жили в VIII–XI веках н. э. Все останки были найдены в районе Варнема на западе Швеции, известном множеством древних захоронений.

Этот уникальный анализ дает нам ценное представление о том, с какими проблемами сталкивались викинги в повседневной жизни. По словам Каролины Бертилссон, руководителя исследования, люди той эпохи не имели доступа к современным медицинским услугам, обезболивающим или антибиотикам. Инфекции, если они развивались, могли беспокоить человека долгие годы, иногда с тяжелыми последствиями.

Исследователи уверены, что их работа поможет углубить наше понимание жизни и страданий людей в прошлом, а также улучшит методы работы с археологическими находками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Дании обнаружили 50 сохранившихся скелетов древних викингов.