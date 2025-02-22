Министр обороны ОАЭ прыгнул с парашютом с башни «Бурдж-Халифа»

Принц Дубая Аль Мактум прыгнул с парашютом с самого высокого небоскреба

Фото: www.globallookpress.com

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Он совершил это вместе с еще 31 спортсменом из 15 стран мира.

Вице-премьер и министр обороны ОАЭ, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, продемонстрировал свой дух приключений, совершив прыжок с парашютом с самой высокой в мире башни — «Бурдж-Халифа». В соцсетях он поделился ярким видео, где он и 31 спортсмен из 15 стран мира прыгали с 139-го этажа знаменитого небоскреба.

За два дня участники совершили 437 прыжков с платформы, установленной на высоте 139 этажа. Все действия, как утверждают организаторы, проводились с соблюдением строгих норм безопасности.

Фото: Instagram*/faz3

Видеоролик, опубликованный принцем, быстро завоевал популярность — за короткое время он собрал почти 5 миллионов просмотров. На кадрах можно увидеть платформу «выход 139», установленную на шесть метров выше 139-го этажа знаменитого «Бурдж-Халифа».

К слову, это не первый подобный фестиваль — первое событие такого рода состоялось в 2014 году.

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