Вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих во Франции
BFMTV: Мужчина напал с ножом на прохожих во французском Мюлузе
Фото, видео: www.globallookpress.com/MANDOGA MEDIA; x.com/F_Desouche; 5-tv.ru
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Злоумышленник арестован, установлено, что он разыскивался по статье о терроризме.
Вооруженный ножом мужчина убил одного и ранил нескольких человек во французском городе Мюлузе. Об этом сообщает BFM со ссылкой на местного прокурора.
Уточняется, что нападение произошло днем 22 февраля возле городского крытого рынка. Сообщается об одном погибшем и двоих раненых.
В свою очередь AFP пишет о пяти пострадавших в результате инцидента. Причем все они — сотрудники муниципальной полиции. По данным агентства, один из них получил ранение «в сонную артерию», другой — «в грудную клетку», еще трое отделались более легкими ранениями.
Предполагаемый преступник уже арестован. Сообщается, что это мужчина 1987 года рождения, находящийся в розыске по статье «Предупреждение терроризма».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в пригороде Тель-Авива неизвестные подорвали три автобуса.