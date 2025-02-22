Захарова спела Bella ciao после извинений итальянцев за сравнение РФ с Рейхом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Так они отметили вклад двух народов в борьбу с нацизмом.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова исполнила песню итальянских партизан-антифашистов «Белла чао» после того, как журналист Виченцо Лоруссо принес ей извинения за высказывание президента страны Серджо Маттареллы, сравнившего Россию с Третьим рейхом.

Сотрудник информационного агентства International Reporters и автор Telegram-канала Donbass Italia передал Захаровой петицию, подписанную десятью тысячами простых итальянцев, которые осудили слова своего президента и заявили о своей благодарности Советскому Союзу за колоссальный вклад в победу над нацизмом.

В годы Второй Мировой войны итальянское подпольное сопротивление было одним из самых многочисленных и сильных в мире, а их боевая песня стала негласным гимном борьбы с нацизмом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в здании дипломатического ведомства России итальянский журналист и активист Винченцо Лоруссо передал официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой документ с извинениями от земляков за неуместные сравнения лидера страны — от всего народа Италии.