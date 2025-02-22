«Папа хорошо отдохнул»: Ватикан опроверг слухи об ухудшении состояния Франциска

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Есть шанс на возвращение в резиденцию в Ватикане.

Папа Франциск провел спокойную ночь, сообщила пресс-служба Ватикана в субботу утром. Это обновление поступило на фоне лечения Папы от двусторонней пневмонии в римской больнице.

В пятницу днем на пресс-конференции в больнице врачи Папы Римского, доктор Серджо Альфьери, руководитель медицинской команды, и доктор Луиджи Карбоне, заместитель директора ватиканской службы здравоохранения, рассказали журналистам о состоянии Святейшего Отца.

Они отметили, что Папа, вероятно, останется в больнице как минимум до конца следующей недели — ему «не угрожает смерть», но он также не полностью «вне опасности».

Доктор Альфьери подчеркнул, что Папа не подключен к аппарату ИВЛ, хотя у него сохраняются проблемы с дыханием, из-за которых его физическая активность ограничена. Тем не менее, Франциск старается держаться, сидеть в кресле и шутить. Когда один из врачей приветствовал его словами «Здравствуйте, Святейший Отче», Папа ответил с улыбкой: «Здравствуйте, Святой Сын».

На вопрос о наибольших опасениях врачи отметили риск, что микробы из дыхательных путей Папы могут попасть в кровоток, что приведет к сепсису. Однако доктор Альфьери выразил уверенность, что Папа в скором будущем покинет больницу и вернется в резиденцию в Ватикане.

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