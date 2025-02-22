Четыре человека погибли и 79 пострадали при обрушении крыши ТЦ в Перу

Фото: Reuters/Peru Ministry of Defense

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Сотрудники экстренных служб ищут спецтехнику, способную поднять обвалившуюся металлоконструкцию.

Четыре человека погибли и 79 пострадали при обрушении крыши фуд-корта в торговом центре Real Plaza в перуанском городе Трухильо. Об этом сообщает телеканал Sol TV.

Фото: Reuters/DANIEL LAZARO

Уточняется, что в числе погибших мужчина, две женщины и девочка. Среди 79 раненых — восемь детей в возрасте до десяти лет. Кроме того, выжившие могут находиться под завалами.

На место происшествия прибыли сотрудники Национальной полиции, вооруженных сил, Службы гражданской безопасности и пожарные.

Ведутся поиски спецтехники, способной поднять обвалившуюся металлоконструкцию площадью не менее 800 квадратных метров. Это необходимо для разбора завалов в поисках выживших людей.

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщал, что при пожаре в селе Ильичевка в Омской области погибли два маленьких ребенка возрастом два и четыре года, а также два подростка 19 и 17 лет.