В Рязанской области полсотни пожарных тушат кровлю административного здания

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Причины возгорания устанавливаются.

В Рязанской области в городе Рыбном произошел крупный пожар. Пламя охватило кровлю административного здания площадью 900 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Оперативно на место происшествия прибыли специалисты МЧС, чтобы ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако ситуация требует полной концентрации: в тушении участвуют более 50 пожарных и 15 единиц техники. Также была проведена эвакуация — из здания успели вывести 10 человек. В настоящее время огнеборцы продолжают борьбу с огнем, не позволяя ему распространиться дальше.

Причины возгорания еще устанавливаются, но местные службы делают все возможное для быстрого завершения операции и недопущения дальнейших угроз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что был потушен пожар на складе вторсырья в Жуковском районе Калужской области. Возгорание началось в деревне Окороково и вскоре распространилось с 500 до 1000 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Для ликвидации огня привлечены 40 спасателей и 11 единиц техники.