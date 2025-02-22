Экипаж Су-34 нанес удар по «опорнику» ВСУ в курском приграничье

Фото: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Он был произведен с помощью авиационных бомб.

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес точный удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был произведен с помощью высокоточных авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

По данным российского ведомства, целью удара стали заранее разведанные объекты, и результат был подтвержден разведывательной информацией. Личный состав и инфраструктура противника были уничтожены, после чего самолет благополучно вернулся на базу.

Ранее 5-tv.ru также сообщал о том, что экипажи танков Т-72Б3М из группировки войск «Север» в ходе боевых действий разрушили блиндажи, опорные пункты и наблюдательные посты с личным составом ВСУ в приграничной зоне Курской области. В условиях постоянной угрозы, танкисты несут круглосуточное дежурство, требующее быстрой реакции. С помощью воздушной разведки выявляются позиции ВСУ, после чего передаются точные координаты для ударов по целям.