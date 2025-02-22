«Люблю Родину и не стесняюсь этого»: певец Серж о своей песне «Россия»

Певец Серж уверен, что его песня «Россия» найдет отклик в сердцах всех патриотов

Фото: Telegram/Серж/sergesinger

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Исполнитель рассказал о том, что хочет донести своим творчеством до слушателя.

Певец Серж уверен, что написанная им песня «Россия» найдет отклик в сердцах всех, кто, как и он, любит свою Родину. Об этом исполнитель заявил в беседе с 5-tv.ru.

«Я с детства являюсь патриотом, искренне люблю свою Родину и не стесняюсь об этом говорить! Поэтому посчитал, что в трудный для нашей страны момент такая песня найдет отклик в сердцах всех, кто разделяет мои чувства к России! Ну и, конечно же, она адресована нашим бойцам, которые, рискуя жизнью, защищают нас на передовой!» — сказал Серж.

Он добавил, что своей композицией хотел бы донести до молодых людей любовь к Родине, которой пропитана каждая строчка его песни. По словам певца, Родина для каждого человека — это место силы, поэтому и относиться к ней нужно с особым трепетом в душе.

Текст к патриотической песне Серж написал сам. Он подчеркнул, что большая часть его музыкальных композиций создана на стихи собственного сочинения, хотя иногда он использует и тексты других авторов.

«Если на меня производит сильное впечатление чье-то произведение, я с радостью берусь за него! А вообще мне кажется, что невозможно самому непрерывно писать песни, рано или поздно выдохнешься. А если уйдет вдохновение, начнешь повторяться. Мне бы этого очень не хотелось», — поделился Серж.

Он отметил, что на песню «Россия» будет снят клип, который, как он надеется, выйдет уже в ближайшем будущем.

Также певец поделился дальнейшими творческими планами. В их числе дуэт с певицей Славой (Анастасия Сланевская) и выпуск сингла, написанного композитором и продюсером Игорем Крутым. Также в планах Сержа — выпуск первого альбома. Исполнитель надеется, что это произойдет летом.

К слову, в активе Сержа уже есть дуэт с известным певцом Русланом Алехно. В мечтах исполнителя — совместная работа с Григорием Лепсом. Серж признался, что восхищается им с детства, а дуэт с народным артистом РФ стал бы для него большой честью.

Ответил певец и на вопрос о псевдониме, который интересует многих поклонников. Оказалось, что настоящее имя артиста — Сергей, а Сержем его называют друзья. Поэтому творческий псевдоним певца — это дань дружбе.

Несколько дней назад певец Серж выпустил патриотическую песню «Россия», которую посвятил Родине. В соцсети он отметил, что для него было честью представить свою новую работу именно в год, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.

Автором слов песни стал сам Серж, а музыку написал заслуженный артист Белоруссии Руслан Алехно.

В комментарии 5-tv.ru артист признался, что его впечатлил написанный с Сержем текст, на который он решил написать музыку.

«Стихи очень глубокие, очень трогательные, и они написаны 18-летним парнем, которого я знаю с семи лет. И поверьте, в таком возрасте написать стихи о Родине, отношении к ней, о стране, где родился и вырос, может далеко не каждый. Все это и вдохновило меня на написание музыки», — пояснил артист.

В репертуаре самого Алехно тоже есть патриотические песни. В их числе «Все это Беларусь моя» — композиция о родине певца Белоруссии — ее красоте, силе, народе.

Кроме того, в январе Алехно и Серж представили совместную песню «Мой друг» про настоящее мужское товарищество. По мнению белорусского певца, это потрясающий, глубокий дуэт, который по достоинству оценит мужская аудитория.

Что касается композиции «Россия», то она придется по душе молодому поколению, на которое и рассчитана, считает Алехно.

«Я уверен, что молодому поколению понравится эта песня, так как в ней, помимо глубины в стихах и отношения к Родине, содержится простое понимание мужества и достоинства. Каждому молодому человеку, кто растет и воспитывается в традиционных ценностях, эта песня будет близка», — сказал певец.

С самим Сержем Алехно знаком давно и еще ребенком брал его на свои концерты, где он и впитал интерес к музыке. По словам белорусского певца, ему нравится творчество молодого коллеги, в котором он особенно выделяет разноплановость и многогранность, присущие далеко не каждому артисту.

Так, в репертуаре Сержа есть и патриотические композиции, такие как «Песня о Москве», «Россия», и современные молодежные песни, которые уже полюбили большое количество поклонников, отметил Алехно.

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