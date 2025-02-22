«Была счастлива три года»: Карина Кросс рассталась с Дмитрием Разваровым

Карина Кросс рассталась с парнем Дмитрием Разваровым после трех лет отношений

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Блогер поблагодарила бывшего возлюбленного за время, проведенное вместе.

Блогер и певица Карина Кросс рассталась со своим парнем Дмитрием Разваровым. Пара была вместе три года. Об этом Кросс сообщила в личном блоге, выложив прощальное видео.

На кадрах можно увидеть нарезку счастливых моментов в отношениях пары.

«Спасибо тебе за все. Я была счастлива три года…», — написала блогер.

Карина Кросс познакомилась с Дмитрием Разваровым четыре года назад во время съемок клипа «Блогинг», где парень участвовал в качестве модели.

Пара начала встречаться спустя несколько месяцеы после ее развода с блогером Евгением Ершовым. Многие поклонники отмечали внешнею схожесть обоих возлюбленных Кросс.

Интересно, что на днях Евгений внезапно признался в блоге, что готов возобновить общение с Кариной, но боится сделать первый шаг из-за страха отвержения.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказала Айза о разнице в возрасте с бойфрендом. Блогер старше своего возлюбленного Степана Кузьменко на десять лет.