Воспользовались ситуацией: как мошенники обманывают владельцев Visa и Mastercard

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Аферисты рассылают сообщения от имени банка на фоне слухов о полном возобновлении трансграничных платежей в России.

Клиенты, все еще имеющие на руках карты Visa и Mastercard, в конце февраля массово подверглись фишинговым атакам. Соответствующее заявление сделало Роскачество на своем официальном сайте.

Россиянам отправляют ссылку для «валидации», которая после клика переводит на аналогичную банковской страницу с вводом регистрационных данных. Действия необходимо совершить для активации заблокированных прежде функций карт. Однако следование инструкциям позволяет мошенникам украсть все данные. Другая опасность дезориентации жертвы — внедрение вредоносных программ, которые позволят контролировать устройство удаленно.

«Банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для „валидации“ карт или установки какого-либо программного обеспечения», — подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в комментарии по поводу ситуации.

Специалист также добавил, что реальных сведений о разблокировке закрытых функций карт сейчас нет, поэтому измененные номера телефонов и заманчивые предложения не должны обмануть пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники угрожали школьнику из Екатеринбурга за отказ раскрыть данные Госуслуг.