Зарыли топор: Певцов и Захарова возвращаются в «Ленком»

Фото: Анна Исакова/ТАСС

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Новый худрук театра Владимир Панков намерен покончить со всеми давними конфликтами.

Актеры Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщил художественный руководитель культурного учреждения Владимир Панков Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, Певцов будет задействован в спектакле «Юнона и Авось», а затем и в других постановках.

«Мы прекрасно встретились, прекрасно поговорили. И что мы решили на сегодняшний день? Дмитрий Анатольевич возвращается в театр. С чего мы начнем? Это возвращение в «Юнону и Авось», — рассказал Панков.

Вернется на сцену культурного учреждения и актриса Александра Захарова для работы в спектакле «Вишневый сад». Панков объяснил, что намерен покончить со старыми конфликтами и наладить «атмосферу» в театре.

К слову, Дмитрий Певцов ушел из «Ленкома» в 2021 году, чтобы сконцентрироваться на политической деятельности — его избрали депутатом Госдумы.

Какое-то время он продолжал сотрудничать с театром, однако позже между культурным учреждением и артистом начался конфликт.

В «Ленкоме» не оценили негативных высказываний актера в свой адрес. Сначала руководство сняло фотографию знаменитости со стен в фойе, а позже и вовсе отказалось с ним сотрудничать.

Вслед за Певцовым покинула театр и актриса Мария Захарова — дочь режиссера Марка Захарова. В СМИ писали, что у актрисы был давний конфликт с нынешним президентом культурного учреждения Марком Варшавером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимира Панкова принял «Ленком».