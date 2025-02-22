Татьяна Сергаева стала главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике
Фото: пресс-служба Министерства спорта РФ
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Новостью поделились в Министерстве спорта.
На пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева. Об этом сообщает Минспорт РФ.
Татьяна Владиславовна Сергаева — заслуженный тренер России. Среди ее учениц есть множество выдающихся гимнасток, в том числе олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева.
Сергаева работала старшим тренером российской сборной по групповым упражнениям. Награждена орденом Дружбы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр спорта Михаил Дегтярев избран главой Олимпийского комитета России. Он был единственным кандидатом на этот пост и заявил, что в будущем будет совмещать две должности.
Дегтярев заявил, что в рамках ОКР будет заниматься снятием всех ограничений с российского спорта включая возвращение спортсменам флага и гимна страны на международных соревнованиях.