Больше 10 лет в плену: ХАМАС освободил еще двух израильских заложников

Фото: Jehad Alshrafi/ТАСС

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Они были переданы представителям Международного комитета Красного Креста.

Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) еще двух израильских заложников. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Двое заложников были переданы и направляются к силам ЦАХАЛ и ШАБАК в секторе Газа», — отмечается в публикации.

Процесс передачи состоялся в городе Рафаг на юге сектора Газа. Освобожденные — Таль Шоам и Авера Менгисту. По информации телерадиокомпании Kan, один из заложников удерживался в Газе с 2014 года.

Кроме того, в этот же день должны быть освобождены еще четверо заложников, которых передадут Красному Кресту в лагере Нусейрат в центральной части Газы.

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января и продлится 42 дня. По его истечении ожидаются обсуждения путей окончательного завершения военных действий, что является ключевым шагом к восстановлению мира и стабильности в регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин прокомментировал освобождение Труфанова из плена в Газе.