«Никому не рассказывала»: Алсу назвала свою главную ошибку в браке с Абрамовым

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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После развода певице понадобилась помощь психолога.

Певица Алсу заявила, что в ее неудавшемся браке с бизнесменом Яном Абрамовым она совершала много ошибок. В беседе с Psychologies артистка рассказала, что долгое время подавляла собственные эмоции, следуя традиционным устоям.

«Я выросла в мусульманской семье, где мужчина доминирует. Я обижалась, уходила плакать и никому не рассказывала. Думала, что поступаю правильно, а на самом деле шла по ложной траектории», — призналась она.

Алсу рассказала, что долгие годы терпела неуважительное отношение со стороны супруга и старалась идти на компромиссы.

Певица с ужасом вспоминает, что некоторые взрослые женщины призывали ее терпеть происходящее, уверяя, что муж обязательно это оценит. По их мнению, именно это считается признаком «мудрости».

Однако сейчас знаменитость понимает, что не стоит таить в себе обиды, и важно налаживать откровенный диалог с партнером.

К слову, после развода с Абрамовым Алсу обращалась к психологу. По ее словам, он помог открыть ей в себе новые стороны личности и качества, о которых она даже не подозревала. Благодаря этому непростой год стал счастливым для певицы. В частности, она стала более уверенной и прекратила сомневаться в собственных силах.

Прошедший 2024 год стал для певицы один из самых тяжелых в жизни. После 18 лет брака с бизнесменом Яном Абрамовым она подала на развод. Причиной разрыва стали измены мужа. У экс-супругов есть трое совместных детей: две дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Брак официально был расторгнут в августе, но раздел совместно нажитого имущества еще продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Добровинский высмеял попытки Алсу закрыть Абрамову выезд из РФ.