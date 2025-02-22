«Наши умеют»: Алла Довлатова считает, что в России лучшее патриотическое кино

Фото, видео: 5-tv.ru

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Актриса уверена, что в стране нужно снимать больше подобных фильмов.

В России получается снимать самое лучшее патриотическое кино, которое надо обязательно выпускать. Об этом рассказала теле-радиоведущая и актриса Алла Довлатова 5-tv.ru на премьере фильма «Северный полюс».

«Вообще все, что касается патриотического кино, наши делать умеют. Вот у нас все-таки душа такая, поэтому, мне кажется, надо такое кино и выпускать, и смотреть», — ответила она.

По словам Довлатовой, та тема, которая поднимается в кинокартине «Северный полюс», очень злободневная. В центре истории событие, которое происходило в реальной жизни. Это поход первой советской атомной подлодки «Ленинский комсомол» к Северному полюсу в 1962 году в период обострения противостояния СССР и США.

Команде флота был поставлен приказ — достичь цели, чтобы показать противнику возможности советского оружия и тихники. Миссия очень рисковая, поскольку подлодка была не готова до конца и люди могли оказался в серьезной опасности из-за высокого уровня радиации.

Несмотря на трудности, героям удалось дойти до Северного полюса и установить советский флаг.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Довлатова назвала российских моряков настоящими защитниками Родины.