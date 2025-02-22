Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ над двумя регионами России

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Киевский режим предпринял совершить атаку минувшей ночью.

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Воронежской областей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дрон ВСУ атаковал служебный автобус в Белгородской области. Трагедия произошла в селе Колыхалино Валуйского округа. В результате удара погиб один мирный житель, также имеются пострадавшие. Раненую женщину доставили в Валуйскую ЦРБ — ей уже оказывается необходимая медицинская помощь.