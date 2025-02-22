«Востребованная тема»: чем покорил зрителей фильм «Красный шелк»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Киноленту стоит посмотреть по многим причинам. О них подробно рассказал киноблогер Марсель Македонский.

Фильм «Красный шелк» особенно интересен потому, что демонстрирует слияние культур. Об этом в беседе с 5-tv.ru киноблогер Марсель Македонский.

«Я хочу посмотреть этот фильм, причин тому много. Во-первых, сейчас у нас идет активное взаимопроникновение культур с Китаем. Мы отмечаем китайский Новый год, в Китае широко отмечают славянскую Масленицу. Это естественно сказывается и на искусстве», — сказал киноблогер.

Он подчеркнул, что «Красный шелк» особенно примечателен, ведь актерский состав в этом фильме международный. Кроме того, у фильма внушительный бюджет, такой вывод несложно сделать по трейлерам.

«Ну и сама история, в которой наши — я имею в виду, советские — люди объединяются с китайскими и совместными усилиями борются против условного зла. Сейчас это очень востребованная тема», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что зрители в восторге от фильма «Красный шелк». Многие согласны с тем, что эту киноленту должен посмотреть каждый.