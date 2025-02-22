«Оскорбляют и высмеивают»: Айза о разнице в возрасте с бойфрендом

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Блогер старше своего возлюбленного Степана Кузьменко на десять лет.

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай поделилась переживаниями по поводу отношений с новым бойфрендом в личном блоге в соцсетях. Нефтяник Степаном Кузьменко младше знаменитости на десять лет. По этой причине в начале романа, как выяснилось, Айза испытывала серьезные сомнения.

Звезда соцсетей отметила, что иногда она все еще сталкивается с неприкрытым негативом в Интернете.

«Вначале у меня были сильные страхи насчет разницы возрасте. Сейчас появляется небольшой страх, когда в Интернете оскорбляют и высмеивают», — призналась она.

Тем не менее, в общении со Степаном, по словам Айзы, разница в возрасте практически не ощущается.

Модель также рассказала, что ее сын не контактирует со своей сводной сестрой от модели Юлии Королевой, отметив, что она сама не собирается поддерживать связь с экс-супругой своего бывшего возлюбленного рэпера Гуфа. Звезда назвала это «кринжом».

Айза подчеркнула, что в настоящее время хочет быть в серьезных отношениях и избегает абьюзеров с нарциссами, поскольку для нее важно быть любимой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Айза рассказала историю знакомства с нынешним возлюбленным.