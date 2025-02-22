Опасные и вредные: от каких начинок для блинов на Масленицу стоит отказаться

Фото: 5-tv.ru

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Важно прислушиваться к своему организму и делать выбор в пользу полезных альтернатив.

Сгущенное молоко, варенье, шоколадная паста и джем — варианты начинки блинов на Масленицу, от которых лучше отказаться. Об этом Газете.ру рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

«Среди наименее полезных вариантов — сгущенное молоко, варенье и джем. Они содержат много простых углеводов, которые быстро повышают уровень сахара в крови. Это может негативно влиять на работу поджелудочной железы и приводить к резким скачкам инсулина. Особенно важно помнить об этом людям с предрасположенностью к сахарному диабету или уже имеющим это заболевание», — объяснила врач.

Жирные сыры и сметана — тоже не самый лучший вариант начинки. Они делают блюдо калорийным и приводят к набору лишнего веса. Насыщенные жиры в составе этих продуктов негативно влияют на уровень холестерина в крови. Людям, склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям или тем, кто страдает нарушениями липидного обмена, следует выбирать другую начинку для блинов.

Особенно настороженно следует отнестись к шоколадной пасте. Она высококалорийна, содержит много сахара и транс-жиров в составе. Они замедляют обмен веществ и негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы.

Мясные начинки, в особенности жирные сорта мяса и колбаса, также опасны для сердца. Дело в том, что в их составе находится много насыщенных жиров и соли. Последняя надолго задерживает жидкость в организме.

Однако вредным начинкам есть альтернатива. Творог, яблоки или ягоды — отличный вариант. В них содержится белок и клетчатка, благодаря чему можно дольше чувствовать сытость. Кроме того, творог богат кальцием и белком, а эти вещества важны для здоровья костей и мышц. Яблоки и ягоды — богатые витаминами продукты, которые точно не навредят общему здоровью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на какой сковороде лучше всего жарить блины.