Погребняк комментирует личную жизнь звезд, так как они сами выставляют ее в сеть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Блогер не оставляет без внимания ни один светский скандал.

Бывшая супруга футболиста Павла Погребняка Мария постоянно комментирует жизнь других звезд. Она уверена: знаменитости сами хотят, чтобы их обсуждали.

«Итак, здесь мы обсуждаем последние новости медийных людей! Те новости, которые люди сами выставляют на всеобщее обозрение в свои соцсети. Не нам судить, но мы обсудим. А как по-другому? Если вы не хотите, чтобы вас обсуждали, тогда оставляйте все разборки в семье», — написала Мария в своем Telegram-канале.

На своей странице знаменитость постоянно обсуждает новости из жизни звездных коллег. Например, недавно она потребовала певца Прохора Шаляпина извиниться перед композитором Ириной Дубцовой за то, что назвал ее «сбитым летчиком».

Погребняк выражала глубокое сочувствие актрисе Агате Муцениеце из-за ситуации, которая сложилась между звездой «Закрытой школы» и ее старшим сыном. Мария, будучи матерью четверых детей, заявляла, что не может даже представить боль, которую приходится испытывать Агате. К слову, Погребняк в связи с этим обращалась к Павлу Прилучному и требовала от актера «переосмыслить свое поведение».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Погребняк не поддалась на критику внешности.