Трамп: новые переговоры России и США по Украине начнутся в Эр-Рияде во вторник

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

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По словам американского лидера, они должны будут пройти в Саудовской Аравии.

Во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии начнутся новые переговоры между Россией и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп считает, что вероятность заключить мирное соглашение повысится, если президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский встретятся лично.

«Путину и Зеленскому нужно встретиться, в этом случае у России и Украины будет шанс заключить мирное соглашение», — сказал президент США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп объяснил отсутствие Зеленского на встрече в Эр-Рияде. Президент США считает, что конфликт на Украине разгорелся по вине бывшего американского президента Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского. Исходя из этого, Трамп сделал вывод, что украинский лидер — плохой переговорщик, и его присутствие на встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии было «не важным».

Дональд Трамп также отметил, что Зеленский лишен «карт в рукаве».