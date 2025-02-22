Гаубица Д-30 громит «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации.

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции в лесополосе на харьковском направлении. Самые яркие видео с фронта — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях. Выявлять цели артиллеристам помогают беспилотники. С момента получения координат до выстрела проходит не больше двух-трех минут. И снарядов артиллеристам тоже требуется немного. Опыт расчетов позволяет бить первым снарядом точно в цель.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.