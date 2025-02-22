Полиция Берлина задержала подозреваемого в нападении у мемориала Холокоста

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Revierfoto

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Личность преступника устанавливается.

В Берлине полиция задержала подозреваемого в нападении у мемориала Холокоста, пишет немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина вернулся на место преступления, чем и привлек внимание правоохранителей, его руки были в крови. Нападавшего немедленно арестовали. В настоящий момент личность обвиняемого устанавливается.

Жертвой нападения стал 30-летний гражданин Испании. Он смог остаться в живых, хоть и получил серьезные раны. Медики характеризуют его состояние, как стабильное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчина получил тяжелое ранение у мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Это случилось в районе Берлина Митте. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию, которая прилегает к памятнику. Нескольким посетителям, которые стали свидетелями произошедшего, оказывают помощь спасатели. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен складной нож — оружие нападавшего.