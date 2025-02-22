Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Новая избранница спортсмена всего на два года старше его дочери Ксении.

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу 45-летний Вячеслав Малафеев женился в третий раз. Радостной новостью спортсмен поделился в своем Telegram-канале.

Супругой Малафеева стала заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике Ангелина Шкатова. О том, что спортсмены состоят в отношениях, стало известно в декабре минувшего года. Разница в возрасте между ними — 22 года. Новая избранница экс-футболиста всего на два года старше его дочери Ксении.

Первая жена Вячеслава Малафеева — продюсер Марина Безбородова. Неизвестно, почему супруги решили расстаться. Однако брак с диджеем Екатериной Комяковой распался из-за многочисленных проблем и бесконечных ссор, рассказывал футболист.

Для Ангелины Шкатовой брак с бывшим вратарем «Зенита» является первым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Малафеева раскрыла правду о мачехе. Девушка много лет не общается с бывшей супругой отца Екатериной и отмечает, что это идет ей на пользу.