Песков опроверг информацию о визите Трампа в Москву 9 мая

Дмитрий Песков: не было заключено договоренности о визите Трампа в Москву 9 мая

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По словам пресс-секретаря президента, такой договоренности с американским лидером заключено не было.

Американский президент Дональд Трамп не посетит Москву 9 мая в рамках годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков.

На сообщение о визите американского президента в Москву ответил и сам Дональд Трамп. Он подтвердил, что не собирается посещать столицу России, пишет ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп может приехать в Москву на праздник 9 мая. Об этом писало французское издание Le Point, сославшись на неизвестные источники. До этого Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с американским лидером, однако для этого необходима подготовка.

Путин и Трамп провели первый за несколько лет телефонный разговор 12 февраля. Президенты обсудили украинский конфликт, урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, а также иранскую ядерную программу. Помимо этого, президент РФ пригласил Трампа в Москву.