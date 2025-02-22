Кабмин разрешил использовать биометрию при посадке на поезда дальнего следования

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Другие способы приобретения билетов и размещения в вагоне также будут доступны.

Жители России с 1 сентября текущего года смогут начать применять биометрические данные для того, что оформить билет и сесть на поезд дальнего следования. Данная информация указывается в постановлении правительства, которое размешено на государственном сайте официальных опубликованных правовых актов.

С новыми возможностями во время оформления билетов пассажирам будет доступна система идентификации и аутентификации с использованием федеральных государственных информационных систем (ЕСИА).

При этом отмечается, что такой порядок будет реализуем только с условием, что у транспортного перевозчика присутствуют соответствующие технические возможности.

В понедельник правительство России разрешило использовать биометрию для того, чтобы осуществить посадку на поезд. Сервис станет доступен для пользователей единой биометрической системы. Другие способы посадки в вагон останутся доступными.

Единая биометрическая система — это цифровая платформа, которая предоставляет различные государственные и коммерческие услуги. К «электронному паспорту» граждани могут обратиться для бесконтактной оплаты покупок, при поездке на транспорте, получение сим-карты и при ряде других действий. Образцы биометрии сохраняются в зашифрованном виде и не привязываются к остальным персональным данным, а также не распространяются за рамки системы.

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