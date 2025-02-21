Дрон ВСУ уничтожен над Азовским морем

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вражеская атака была оперативно пресечена российской стороной.

Дежурные средства противовоздушной обороны России сбили беспилотник аппарат ВСУ над Азовским морем. Об этом стало известно из публикации Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что украинский дрон был своевременно уничтожен в 20:30 по московскому времени.

ВСУ на ежедневной основе запускают беспилотники в сторону Крыма. Силы ПВО РФ оперативно пресекают вражеские атаки над акваторией моря и над территориями.

Регионы России постоянно подвергаются нападениям со стороны Украины с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ также обстреливают приграничные территории страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что падение обломков беспилотников зафиксировали в трех районах Кубани. Детали обломков от летательных аппаратов были найдены в Абинском, Тимашевском и Красноармейском районах Краснодарского края.