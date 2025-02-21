Ковальчук заявил об уникальном опыте РФ в развитии атомного ледокольного флота

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

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Россия постоянно совершенствует работу в Арктическом регионе.

Атомный ледокольный флот функционирует в России в течение десятилетий. В этом страна составляет серьезную конкуренцию для США. Об этом рассказал президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на встрече Форума будущих технологий.

Физик отметил, что РФ непрерывно поддерживает рабочие процессы в Арктическом регионе. Помимо этого, в государстве самое большое население именно в этой части — около 2 миллионов жителей.

«У американцев два ледокола — у них нет атомных ледоколов, значит, у них нет опыта, то есть, мы находимся на десятилетие впереди», — поделился Ковальчук с источником 5-tv.ru.

Ученый также заменил, что уровень РФ может находится в отдельных аспектах наравне с другими странами, в отдельных из них она отстает, однако, по словам Ковальчука, так «устроена жизнь». В том, что технологическая гонка постоянно набирает обороты в выстроенной системе приоритетов, нет ничего негативного.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Михаил Ковальчук назвал Арктику «полигоном будущего».