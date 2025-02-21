В Санкт-Петербурге открылись лаборатории БЕЛАЗа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Церемонию 21 февраля провел госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

В Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II провели церемонию торжественного открытия совместных с «БелАЗом» лабораторий, а также в первый раз привели в действие систему электродвижения на базе карьерного автосамосвала «БелАЗ». Мероприятие прошло на базе центра компетенций при участии госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

Задача открытых лабораторий заключается в экологичной и безопасной реализации возможностей электроприводной карьерной техники БелАЗа.

«Этот день сегодня уже вписан в российско-белорусскую историю, в этом нет никаких сомнений. После всех наших столетий совместной истории у россиян и белорусов особые традиции — духовные, культурные, технологические и производственные», — обозначил роль события Мезенцев.

Выступавший на окрытии с поздравительной речью ректор университета Владимир Литвиненко также отметил, что подобное сотрудничество нацелено на «формирование реальной площадки реальных дел».

Запуск «Автономных электромеханических систем электродвижения горной техники» и «Бортовых систем техники BELAZ» позволит объединить потенциал двух государств. Начало уже положено: представители в ходе мероприятия подписали стратегический договор, названный ими «инвестицией в молодежь и партнерство между РФ и Белоруссией»

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Белоруссия сотрудничают в различных сферах.