Путин поручил продлить программу по развитию Крыма и Севастополя до 2030 года

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Ежегодно на эти цели будет выделяться от 110 миллиардов рублей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил продлить до 2030 года срок государственной программы по развитию Крыма и Севастополя. Согласно указу, ежегодно на эти цели должно выделяться не менее 110 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин присвоил почетные наименования сразу пяти воинским подразделениям российской армии.