Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; 5-tv.ru

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Участники акции потребовали пояснить судьбу своих близких.

На киевском майдане массовые протесты жен, сестер и матерей мобилизованных украинцев. Их родные пропали без вести, многие — больше года назад.

На Украине официально пропавшими без вести числятся десятки тысяч человек. Как считают эксперты, в эту категорию власти часто записывают погибших солдат, чтобы не выплачивать их семьям пособия.

По статистике Зеленского, во время конфликта погибли только 46 тысяч украинских солдат, несколько сотен ранены. По подсчетам российского Минобороны, общие потери киевского режима уже перевалили за миллион.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Николаеве митинг устроили родственники боевиков ВСУ. Они потеряли контакт со своими близкими уже несколько месяцев или лет назад.