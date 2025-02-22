Зацепились бортами: в Черном море столкнулись танкер и сухогруз

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Освободил их прибывший на место буксир.

Новая авария в Черном море. В акватории между Кабардинкой и Геленджиком столкнулись танкер с сухогрузом. Они зацепились бортами.

По словам моряков, там сейчас штормовой ветер до 30 метров в секунду и огромные волны. Из-за этого одно судно сорвалось с якоря и наехало на другое. Затем они долго не могли разойтись и дрейфовали.

Как сообщается, угрозы разлива нефтепродуктов нет, экологического урона удалось избежать. Суда остались на ходу, разойтись им помог прибывший на помощь буксир.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Сахалине удалось избежать экологической катастрофы после того, как на мель сел китайский сухогруз. Как сообщил губернатор Валерий Лимаренко, сразу после ЧП 8 февраля были приняты все необходимые меры.

Судно обследовали и с воды, и с воздуха, в том числе с помощью беспилотников. А вокруг установили боновые заграждения и подпорные стенки, чтобы предотвратить разлив нефтепродуктов.