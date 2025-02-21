Фото, видео: 5-tv.ru

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Эти деньги, как заявил глава МИД РФ, можно было направить на развитие нуждающихся стран.

Режим украинского президента Владимира Зеленского поглощает сотни миллиардов долларов военной помощи, которые могли быть потрачены на развитие по-настоящему нуждающихся стран. Об этом на пресс-конференции в Йоханнесбурге заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что такие огромные суммы гораздо больше помогли бы жизненно-важным программам по развитию некоторых государств Африки.

«Кстати, и Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк ставят рекорды по подпитке режима Зеленского по своей линии, выделяя займы и кредиты, многократно превышающие средства, которые выделяются африканским и другим развивающимся странам», — отметил Лавров.

Западные попытки украинизировать повестку саммита «Большой Двадцатки» с треском провалились, однако участники тратят на нейтрализацию западной пропаганды нервы и силы, отметил глава МИД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров призвал членов «Большой двадцатки» сплотиться против неонацизма в год 80-летия Победы над гитлеровским режимом.