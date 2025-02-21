Путин рассказал, что поможет достичь успеха в сфере технологий

Путин: нужно играть на опережение, чтобы достичь успеха в сфере технологий

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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Это стало заключительной мыслью российского президента в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.

Чтобы быть успешными в сфере технологий, необходимо играть на опережение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.

«И я закончить нашу дискуссию хотел бы тем, что было только что сказано коллегой слева от меня: чтобы быть успешными, нужно играть на опережение. Успехов вам», — сказал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин также заявил о наращивании выпуска полимеров в России в ближайшие годы.

Также он сообщил о планах создания в городе Усолье-Сибирское Иркутской области современного федерального центра мало- и среднетоннажной химии. Он будет выпускать специальную химическую продукцию, в частности смолы и растворители, без которой невозможно развитие микроэлектроники, фармацевтики и других критически важных сфер, отметил Путин.