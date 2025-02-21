«Не стоит останавливаться»: Путин заявил, что Запад стимулировал развитие России

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Из-за политики недружественных стран РФ вышла на новый уровень в научно-технологической сфере.

Российские компании на нынешнем этапе достаточно свободно справляются без зарубежных решений. Об этом сообщил 21 февраля президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Внешние проблемы, санкции при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных», — прокомментировал ситуацию в стране президент.

Владимир Путин подчеркнул, что хотя отечественная наука стремительно движется вперед, государство не перестает поддерживать как исследователей, так и квалифицированных заказчиков во всех аспектах их деятельности. Он поставил задачу для бизнеса: нарастить финансирование ученых и направить им дополнительные ресурсы.

Более того, президент анонсировал закон о технологической политике, который вступит в силу летом текущего года и будет направлен на оказание юридической помощи в кооперации представителей науки и бизнеса.

«Нужно все иметь в виду. Все достижения использовать. Свои платформы нужно развивать», — напутствовал лидер, добавляя, что закрывать глаза на достижения западных исследователей не стоит, но идти вперед можно и самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин подчеркнул важность новых технологий для экспорта России.