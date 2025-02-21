«Меня выписали»: Сергей Белоголовцев рассказал о своем состоянии после инсульта

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Недавно появилась информация, что актер отказывается принять участие в спектаклях, поскольку якобы прикован к инвалидному креслу.

Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев вернулся к работе после инсульта. Об этом он рассказал в беседе с агентством ТАСС.

«Мое самочувствие прекрасно. Меня выписали давно. Еще две недели назад. Я уже приступил к работе», — ответил он.

На днях в интернете появилась информация, что артист отказывается участвовать в ближайших спектаклях из-за проблем, связанных с пережитым инсультом. По одной из версии, он был прикован к инвалидной коляске, а также страдал из-за паралича левой руки и ноги.

Причем сын артиста Александр Белоголовцев не подтверждал то, что у его отца возникли осложнения. И порекомендовал не переживать, но подробности произошедшего рассказывать отказался.

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