«Будем пристально рассматривать»: вице-премьер РФ о возвращении западных компаний

Фото: © РИА Новости/ Кристина Кормилицына

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Денис Мантуров подчеркнул, что страна будет находить решения о сотрудничестве с выгодными корпорациями.

Российская Федерация будет пристально изучать те западные компании, которые захотят вернуться на рынок страны. Пока что ни одна корпорация не обсуждала с российским правительством возобновление отношений. Об этом сообщил вице-премьер государства Денис Мантуров во время Форума будущих технологий в Центре международной торговли в Москве.

«Мы будем рассматривать возвращение тех, кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 году. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности. И с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решение», — отметил он.

Кроме того, первый вице-премьер страны особо подчеркнул, что если Boeing примет решение о возобновлении покупок титана из России, то РФ готова рассмотреть эту кооперацию.

Пока в данный момент эта тема не поднималась в Кабинете министров. До украинского конфликта Boeing делал крупные заказы титановых деталей и готовых изделий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денис Мантуров назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию. В государстве никто не ждет их с распростертыми объятиями.